Trumps TREFFEN mit Kim Jong Un? - Das geht besser!

Donald Trump will seine Präsidentschaft nutzen, um endlich seine großen Vorbilder kennen zu lernen... oder so. Auf jeden Fall würde er mit Kim Jong Un reden... warum dann nicht gleich eine Konferenz veranstalten? Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs. Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

