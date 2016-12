MITLEID mit Hofer-Wählern? - Österreicher willkommen!

Die Österreicher haben gewählt und das Schlimmste verhindert. Aber wie geht es jetzt den Hofer-Wählern? Fühlen sie sich fremd im eigenen Land? Bei uns sind sie willkommen!

