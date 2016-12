Komment-Arwards 2.0 - Der Goldene Kaya

Große Premiere: Fabian verleiht den GOLDENEN KAYA für eure besten Kommentare in den Kategorien "Logischste Verschwörungstheorie" und "Vorbildlich vorgetragene Kritik". Aber nicht traurig sein, wenn ihr nicht dabei seid. Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger. Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs. Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.