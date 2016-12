Plastiktüten ABSCHAFFEN? - Das geht besser!

Eigentlich sollten Plastiktüten ab Juli nur Geld kosten, aber jetzt will REWE sie komplett abschaffen! Dabei sind die hässlichen, popeligen Leinenbeutel doch kein wirklicher Ersatz, oder? Kann man nicht aus Plastiktüten ein Must-Have machen? Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger. Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs. Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.