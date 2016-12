Schwitzende Männer auf Drogen und Zombies - Der Wochenausblick

Die Woche ist offiziell vorbei. Aber was kommt nächste Woche? Ich tippe mal... und ihr könnt mitmachen! Von der Fußball-EM über Marlene Mortlers Drogenbericht, das Grundeinkommen in der Schweiz, den Ramadan und ZOMBIES... das wird eine gute Woche! Ich weiß es jetzt schon. Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger. Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs. Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.