Deutschlands schlechtester Hooligan (mit russischen Untertiteln!)

In Frankreich ist Hooligan-EM. Doch nicht jeder hat es in den Kader geschafft. Wir begleiten Fabian N., einen B-Hooligan, der zuhause bleiben musste. Ergreifend. Danke an Yuriy Krotov für die Untertitel! Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger. Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs. Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.