Polizei light? - Das geht besser!

Fettnäpfchenheld Thomas de Maizière will uns vor Einbrüchen schützen - mit einer Wachpolizei! Klingt erst mal nach einer dummen Idee, aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, könnte das die Lösung für alles sein! Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger. Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs. Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

