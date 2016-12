Brexit, Cathy Hummels und Schlimmeres - Frühstück in die Zukunft

Sonntagvormittag! Da kann man schon mal gucken, was nächste Woche so passiert: Gewinnt Deutschland? Kommt der Brexit? Und was für Make Up sollen wir dabei tragen, Cathy Hummels? Und wenn die FPÖ Recht hat und in Österreich nochmal gewählt wird... rechtfertigt das einen Reupload? Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger. Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs. Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.