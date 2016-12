Neues Geld, Ramadan und BER - Frühstück in die Zukunft

Bademantel, Bacon und Baked Beans - der Wochenausblick zum Sonntagsfrühstück. Mit dabei: Ein neuer 50-Euro-Schein, das voraussichtliche Ende des Ramadans und ein sportliches Großereignis – welches mag es sein? Außerdem erfahrt ihr, wer besser in die Zukunft schauen kann: Ihr oder Fabian?



Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.

Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs.

Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

