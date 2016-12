Populisten-Exit nach #Brexit? - Das geht besser!

Wir schreiben Woche 2 nach dem Brexit-Votum. Ein weiterer tapferer Kämpfer fällt: Nach Boris Johnson hat jetzt auch Nigel Farage keine Lust mehr. Sein Kampfesgeist verließ ihn, er will sein Leben zurück - aber das geht besser!

