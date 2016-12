AfDZSZ - Review der neuen Folge (SPOILER!)

Die Reality-Soap-Doku AfDZSZ nimmt Fahrt auf! Wird Frauke Petry Lord Gedeon auf Kronprinz Meuthen hetzen und warum trägt Alexander Gauland eine Dackelkrawatte?! Das alles in der neuen, ersten und einzigen Ausgabe von Fabians Serienecke!

