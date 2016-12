Independence Day, NATO und ein Croissant - Frühstück in die Zukunft

War heute was? Nein! Aber nächste Woche ist was! Frühstücker in die Zukunft wissen eher Bescheid:

Independence Day 2 kommt und die NATO spricht mit Russland. Und dann hat noch jemand Geburtstag...



Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.

Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs.

Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

