Russen gedopt, Feuerwehrweltmeisterschaft und Oliven- Frühstück in die Zukunft

Zum Goldenen Kaya auf Facebook: https://www.facebook.com/wasmitfabian/videos/1175934865761921/ Die wichtigsten Fragen der Woche: Kommen Hooligans zum Weltjugendtag? Wird Hillary Clinton Kandidatin? Fahren die Russen nach Rio? Und Wie isst man eigentlichen diesen Bagel? Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger. Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs. Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.