FUCK Craft Beer

Heute ist Tag des Bieres. Und coole Kids trinken Craft Beer. Ich bin kein cooles Kid. Warum muss Bier denn jetzt der neue Wein oder Whisky werden? Kann man es nicht einfach nur... trinken?

ACHTUNG: Alkoholgenuss im Übermaß kann zu Dummheit, Potenzverlust, Akne, Armut und Verkehrunfällen führen! Richtig coole Kids trinken gar nichts. Sie vertrocknen.



