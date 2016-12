MasterJam im Kreuzverhör - YouTuber-Freundebuch

MasterJam konnte sich nicht dagegen wehren, von mir eingeladen zu werden und ins offizielle und einzige WasmitFabian-Freundebuch zu schreiben! Wie es zu seinem erfolgreichsten Video kommt, ob er sich als Manga-Figur zeichnen kann und ob er die Fußfessel jemals wieder los wird?



Zu MasterJams Kanal: https://www.youtube.com/user/AWPMasterJam/featured



Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian

Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian

Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian

Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian



Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.

Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs.

Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.