Erdogan beleidigt nach ÜBERTRAGUNGSFAIL - Das geht besser!

Erdogan ist wütend. Weil er auf einer Pro-Erdogan-Demo in Köln nicht übertragen wurde. Nicht mal per Facetime! Lieber Recep Tayyip, das geht besser: Bau dir doch deinen eigenen YouTube Kanal auf! Ich hätte da schon ein paar Ideen für dich…



Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian

Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian

Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian

Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian



Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.

Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs.

Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.