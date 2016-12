Putin trifft Erdogan unter'm Sternenhimmel - Frühstück in die Zukunft

Frisch vom Wacken! Oder ist es doch Nutella und Kaffee statt Schlamm in meinem Gesicht?

Hier ist das Festivalfrühstück in die Zukunft, mit Putin, Trump, Erdogan und Sternschnuppen. Wenn das mal nicht viral geht!



Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian

Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian

Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian

Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian



Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.

Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs.

Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.