DOITSCHZWANG im Netz? - Das geht besser!

Die Lösung für alle Probleme der türkischen Community? Eindeutig der Zwang, Deutsch zu sprechen. Oder zu tippen.

Aber wir sind doch schon viel weiter! Warum nicht Emojizwang? Dann würde ich mich als Pionier der Emojis auch endlich verstanden fühlen.

Ach ja: Jeder der sich über die Emojis beschwert, ist ein Banause.



Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.

Was mit Nachrichten, manchmal was mit Politik. Was mit Meinung, was mit Ironie, was mit Satire und was mit vielen, vielen GIFs.

Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?

