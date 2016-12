Star Wars, Fack Ju Göhte und Sarkozy - Frühstück in die Zukunft

Der Sommer ist da, wenigstens so ein bisschen. Daher gibt's diesmal nen Kaktus (fast so gut wie ne Palme), Sonnenbrille und Früchte. Außerdem singe ich Bibi und Tina und esse Sellerie. Und es geht um das Weltall, die Oscars und französische Politik. Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik - und was mit vielen, vielen GIFs. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger. Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was? Das Original: mit Fabian Nolte!

