Herbstfrisuren und andere Katastrophen - Frühstück in die Zukunft

Heute mit Hamsterkäufen: Was passiert nächste Woche? Wird Kanye West einen Preis vergeben? Was bringt die IFA? Und wie sieht die Herbstfrisur 2016 aus? Wichtige Fragen des Lebens, die drauf warten, von euch beantwortet zu werden. Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabianWas mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik - und was mit vielen, vielen GIFs. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?Das Original: mit Fabian Nolte!

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.