DiCaprio, Erdogan und Farage - Funky Frühstück in die Zukunft

Jetzt darf ich es euch endlich verraten: Ich bin Teil eines großen Plans, das erklärt auch, woher ich das Geld für diesen Kanal her bekomme. Außerdem sollte man mir den Friedensnobelpreis verleihen und mich das nächste TV-Duell in Amerika manipulieren lassen. Und was meint ihr dazu? Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik - und was mit vielen, vielen GIFs. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger. Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was? Das Original: mit Fabian Nolte!

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.