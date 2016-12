Welthundetag, Nobelpreis und Coming-out-Day - Schwedisches Frühstück in die Zukunft

Wusstet ihr eigentlich, dass ich nebenberuflich lebender Schlagzeilen-Generator und Lifecoach bin? Gut für mich! Denn es gibt viel zu entscheiden in der kommenden Woche. Welche lustigen Schlagzeilen fallen Journalisten wohl zum Welthundetag ein? Und: Wer wird den Nobelpreis für Literatur bekommen? Stimmt ab! Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik - und was mit vielen, vielen GIFs. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger. Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was? Das Original: mit Fabian Nolte!

