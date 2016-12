CETA vs. Wallonien - Das geht besser!

Die Wallonier kennt keiner, aber sie leisten erbittert Widerstand. Gegen die neuen Gesetze, die den Handel zwischen EU und Kanada erleichtern sollen. Jetzt steht die EU doof da. Ich habe eine paar Ideen, was man Kanada stattdessen anbieten könnte.

