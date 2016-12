FUCK Vintage

Apfelsinenkisten in Fahrradkörben und seltsam verschwommene Polaroids? Na gut, ich bin wohl wirklich kein cooles Kid. Aber warum stehen denn alle so auf diesen Vintage-Kram? Das kann doch nicht angehen, dass einige Leute Geld für ihren Sperrmüll verlangen.

