Sexy Männer, amerikanische Präsidenten und süße Seehunde - Frühstück in die Zukunft

Süße Seehundbabys! Ein Mopswelpe! Männer des Jahres! Achja, und in den USA wird gewählt, aber das nur am Rande. Auch heute schnabuliert der junge Held dieses stetig wachsenden Kanals ein Frühstück in die Zukunft, das es in sich hat. Und das er nun in sich hat. Begleitet Fabian auf dieser kulinarischen Reise durch amerikanische Gefilde und leidet mit ihm! Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik - und was mit vielen, vielen GIFs. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger. Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was? Das Original: mit Fabian Nolte!

