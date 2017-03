Liebe in Kommentaren? - Das geht besser!

Leute, wir müssen reden! Über unsere Beziehung. Und darüber, dass ich seit Monaten hier nur nette Sachen lese. Dafür bin ich nicht ins Internet gegangen. Echt nicht. Also: Gebt mir mehr Hass! Aber nur, wenn es nicht zu doll ist... Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik - und was mit vielen, vielen GIFs. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?Das Original: Mit Fabian Nolte!

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.