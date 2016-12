Star Wars, Kitkat, Suchtrends - Frühstück in die Zukunft

Welcome back an mich selbst! Darum gibts heute ein heimatlich anmutendes Frühstück. Mit wenig heimatlichen Themen wie Star Wars Rogue One (wie zum Henker spricht man das aus?), Google Suchtrends und Kitkat (was zum Henker haben die eigentlich für ein Problem?). Lecker und lehrreich! Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik - und was mit vielen, vielen GIFs. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?Das Original: mit Fabian Nolte!

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.