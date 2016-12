Feiertage, Jammertage, Wahltage- Frühstück in die Zukunft

Feierliche Tage stehen an - zumindest für die wenigen Christen in unserem Land. Die feiern dieses Weihnachten und danach dieses Silvester. Und danach das Unwort des Jahres. Zwischendurch: Die Schneeball-WM und eine Wahl - wieder mal. Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik - und was mit vielen, vielen GIFs. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger. Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was? Das Original: mit Fabian Nolte!

