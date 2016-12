FUCK XMAS

Alle (coolen) Kids feiern jetzt Weihnachten. Als Mensch finde ich Weihnachten ja schon ganz cool. Aber als der logische, rationale Analytiker schüttele ich die ganze Zeit den Kopf und denk mir: Nenene, das muss nicht sein. Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik - und was mit vielen, vielen GIFs. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger. Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was? Das Original: mit Fabian Nolte!

