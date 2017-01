Jahresausblick 2017 - Frühstück in die Zukunft

Das alte Jahr ist gerade erst vorbei, da fragt man sich schon wieder: Was kommt wohl jetzt? Und weil ich mir all diese Fragen nicht alleine beantworten kann, frage ich einfach euch! Stimmt ab und entscheidet die Zukunft - es ist immerhin auch eure! Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik - und was mit vielen, vielen GIFs. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger. Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was? Das Original: mit Fabian Nolte!

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.