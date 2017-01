Finde den Fake-Tweet: Donald Trump-Edition mit Tilo Jung

Donald Trump haut einen Tweet nach dem anderen raus, bei dem man sich fragt: Ist das jetzt sein Ernst? Tilo Jung und JUNG & naiv und Fabian batteln darum, wer den erfunden Tweet erkennt. Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabianWas mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik - und was mit vielen, vielen GIFs. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?Das Original: mit Fabian Nolte!Add Comment

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.