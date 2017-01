Donald Trump macht ernst, Praktikanten-Tag, Hirschruf-Meisterschaft - Frühstück in die Zukunft

Donald Trump setzt in nur einer Woche zahlreiche seiner wahnwitzigen Wahlversprechen um. Praktikanten bekommen endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdienen - zumindest für einen Tag. Und nur so symbolisch. Aber immerhin. Und echte Kerle zeigen, wie sexy sie aussehen, wenn sie Hirschrufe imitieren. Ich frage euch: Was wird das für eine Woche? Und was noch wichtiger ist: Wie geht das alles aus? Stimmt ab. Die Infocards warten schon auf euch! Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik - und was mit vielen, vielen GIFs. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was? Das Original: mit Fabian Nolte!

