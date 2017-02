Traumjob Drogendealer?! - Jobs mit Fabian

Das ganze Leben lang Schminktutorials? Das geht besser! Ich habe mich nach neuen Jobs umgeguckt und ein paar Bewerbungen rausgeschickt. Entweder werde ich jetzt minderjährige Geheimagentin, staatlicher Drogendealer oder Enkeltrickbetrüger. Guckt euch die Ausschreibungen selbst an: Geheimagentin werden: http://www.bento.de/politik/spionage-britischer-geheimdienst-wirbt-um-13-jaehrige-maedchen-1169834/ Drogendealer werden: http://www.sueddeutsche.de/panorama/cannabis-dealer-gesucht-1.3356388 Betrüger werden: http://www.spiegel.de/panorama/justiz/polen-enkeltrick-erfinder-nach-festnahme-wieder-auf-freiem-fus... Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik - und was mit vielen, vielen GIFs. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?Das Original: mit Fabian Nolte!

