Gottkanzler Schulz? - Das geht besser!

Der Heiland kandidiert! Für die SPD! Er heißt Martin Schulz und ist gekommen die Welt zu erlösen vor dem Bösen und Angela Merkel. Der Gottkanzler himself stieg aus dem Europaparlament herab und segnet und mit seiner Kanzlerkandidatur! Es lebe der Hype! Wobei Wahlkampf mit Inhalten irgendwie besser wäre...

