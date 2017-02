Verschwörungstheorien glaubt kein Mensch mehr - Das geht besser!

Egal was man sich ausdenkt, die Realität übertrifft es. Das ist für mich schon hart, aber für die armen Verschwörungstheoretiker noch viel schlimmer! Wie machen wir Verschwörungstheorien wieder groß? Ich habe da eine total logische Idee... Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik - und was mit vielen, vielen GIFs. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.

