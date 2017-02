FUCK Flanking

Freie Knöchel. Soll das sexy sein? Oder soll das auf Sneaker hinweisen? Oder hat das mal jemand aus Versehen so getragen, ein anderer hat es gesehen und es zu einem Trend ernannt? Wie sollte ich meinen Knöchel am besten präsentieren, um so viele coole Kids wie möglich zu beeindrucken? Vielleicht beantworte ich diese Fragen in dem Video. Vielleicht geht es aber auch um Döner. Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?Das Original: mit Fabian Nolte!

