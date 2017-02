Zwischen Til und Taliban: Reisetipp Afghanistan mit Thomas de Maizière - Das geht besser

Innenminister Thomas de Maizière sagt, es gibt "sichere Gebiete" in Afghanistan und möchte Flüchtlinge, deren Asylanträge abgelehnt wurden, nun ganz schnell dahin abschieben lassen. Irgendwie finden das viele Leute nicht ganz so super. Kein Wunder, Thomas, du musst das auch einfach ein bisschen besser verkaufen! Reisespaß mit Thomas - das geht besser!

