Frühlingsgefühle, Aschermittwoch und Astronautencasting - Frühstück in die Zukunft

Spürt ihr es schon? Der Frühling steht vor der Tür - und er hat Gefühle mitgebracht. Außerdem gibt es noch Politiker-Beef beim politischen Aschermittwoch und Deutschland sucht die Superastronautin. Wie das wohl alles ausgeht? Entscheidet über die Zukunft und stimmt ab! Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?Das Original: mit Fabian Nolte!

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.