Deniz Yücel Demo mit Autokorso - Besser geht's nicht!

In vielen Städten wollen Menschen mit Autokorsos für die Freilassung des deutschen Journalisten Deniz Yücel demonstrieren. Er ist vor knapp zwei Wochen in der Türkei verhaftet worden und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe gegen den Journalisten lauten: Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung. Da kann man schonmal auf die Straße gehen - oder besser: fahren! Autokorso statt Demo - Besser geht's nicht! Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was?Das Original: mit Fabian Nolte!

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.