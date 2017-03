Erdogan meckert über Nazi-Deutschland - Das geht besser!

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist sauer, weil die meisten der türkischen Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland kurzfristig abgesagt werden. Jetzt möchte er selbst vorbeikommen und kündigt an: Wenn ihr mich nicht reinlasst, dann mache ich einen Aufstand! Aber Recep, wir machen das doch nicht, um dich zu ärgern! Es ist alles zu deiner Sicherheit.

