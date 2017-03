DIY Dekowand: Setbau im Kliemannsland mit Fynn Kliemann

Ich weiß, ihr ward immer nur zu höflich es zu sagen, aber: Mein altes Set war schon echt hässlich! Ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Deshalb habe ich meinen guten Kumpel Fynn Kliemann angerufen und habe mit ihm uns seinen Leuten im Kliemannsland einen Hintergrund gebaut. Und da Heimwerken ja ohnehin meine große Stärke und Leidenschaft ist, war das natürlich alles gar kein Problem für mich. Fynn konnte sogar noch richtig was von mir lernen. Am Ende hat er sich dafür dann auch mit einem Kniefall bei mir bedankt. Echt wahr. DANKE, Kliemannsländer für das wundervolle Set! Es ist wunderschön! Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmit Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was? Das Original: mit Fabian Nolte!

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.