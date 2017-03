Hitler privat, Merkel meets Trump und Wahl-Wahnsinn - Frühstück in die Zukunft

Mit wem würdet ihr eigentlich gerne mal frühstücken? Ich habe mich für Adolf Hitler, Angela Merkel, Donald Trump und Geert Wilders entschieden. Die fünf haben nämlich in der kommenden Woche alle große Auftritt vor sich. Und ihr könnt entscheiden, wie das alles ausgeht. Also nehmt euch 'n Kaffee, schmiert euch ne Stulle und stimmt ab! #projekt3000 Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was? Das Original: mit Fabian Nolte!

