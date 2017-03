(Nazi-) Deutschland dissen - Das geht besser!

Der türkische Präsident ist im Wahlkampfmodus. Er möchte sich gerne zum Superpräsident wählen lassen und braucht dafür jede Stimme, die er kriegen kann. Dafür will er unter anderem auch Wahlkampf in Deutschland und den Niederlanden machen. Darf er aber nicht immer. Und weil ihm die ein oder andere Wahlkampfrede abgesagt wurde, macht er jetzt Stress. Und beschimpft uns alle als Nazis. Schocker! Und seine Anhänger? Die haben es auch nicht so ganz drauf mit dem Dissen. Messern Orangen. Verbrennen die falsche Landesfahnen. Aber hey, ich helf’ ja gerne. Denn: Das geht besser! So disst man Deutsche richtig! Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was? Das Original: mit Fabian Nolte!

