Meine Drogenbeichte, Biografien und Ehrenamt- Frühstück mit Hubertus Koch

Ehrenamtliches Engagement wird in der kommende Woche ganz groß geschrieben. Deshalb wollte ich auch mal nicht so sein und habe mir einen Gast zum Frühstück eingeladen - ganz uneigennützig und auch ganz ohne Gage, echt! Hubertus Koch vom Y-Kollekitv war da und ich habe mit ihm über Ehrenamt, Titel der eigenen Biografie und die Earth Hour gesprochen. Achso... und dann gibt es da auch noch eine kleine Drogenbeichte. Aber seht selbst! Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was? Das Original: mit Fabian Nolte!

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.