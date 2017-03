Alle lieben die Kardashians - FUCK!

Der Kardashian-Clan ist für coole Kids so etwas wie Berlin für den Rest von Deutschland: Alles, was da gemacht wird, wird irgendwann zum Trend. Kim hat einen dicken Hintern - die coolen Kids trainieren für den Monsterpo. Kylie hat jetzt Sommersprossen - die coolen Kids rennen ins Tattoo-Studio und lassen sich Sommersprossen tätowieren. Alle Kardashians sind immer top gestylt - die coolen Kids machen Contouring für den perfekten Instagram-Teint. Ich kann da einfach nicht mithalten. Ich bin kein cooles Kid. Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabian Was mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabian Was mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabian Was mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was? Das Original: mit Fabian Nolte!

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.