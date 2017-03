Krasse EU-Verordungen braucht kein Mensch – Das geht besser!

Gerade erst hat die Europäische Union beschlossen, dass die Energieskala einheitlich werden soll. Statt A++ oder A+++ soll es künftig ein einzige Skala von A (sehr gut) bis G (sehr schlecht) geben. Der Grund: eine bessere Verständlichkeit für den Verbraucher. Und da sage nochmal einer, die EU wäre überflüssig! So ein Quatsch! Ich finde sogar, wir alle sollten uns ein Beispiel an solchen maßgeblichen Entscheidungen nehmen – und auch in anderen Lebensbereichen Skalen einführen! Leute, das geht besser! Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabian Was mit Satire, was mit Ironie, was mit Meinung. Und manchmal was mit Politik. Was mit Fabian. Nicht mehr und nicht weniger.Oh, und nicht zu vergessen: Was OHNE Werbung! Ist das Was? Das Original: mit Fabian Nolte!

