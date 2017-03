Ein Herz für Bernd Höcke - Frühstück in die Zukunft

Trump, Erdogan, Putin - langsam sollten wir doch mal aufhören, immer nur auf die anderen zu gucken. Denn auch hier stehen wir kurz vor dem Bundestagswahlkampf - und da wollen wir doch mal sehen, was die AfD so macht! Die hat einen Parteitag in Thüringen und wird dabei auch über ihr Sorgenkind Bernd Höcke sprechen. Wie das wohl ausgeht. Außerdem steht die große Mondmission "Primus Aprilis" vor der Tür und wir sagen: Tschüß, Fernsehen! Oder nicht? Entscheidet mit und stimmt fleißig ab! #projekt3000

