Gründe für Erdogan

Die Türken in Deutschland dürfen mit abstimmen - Soll Erdogan viel mehr Macht bekommen? Was spricht eigentlich dagegen? Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabianWas mit World Wide Wohnzimmer (immer dienstags mit mir!): https://www.youtube.com/user/TwinTVChannel1Ich bin meistens lustig, oft ironisch und immer Fabian Nolte. Hier gibt's meine Meinung zu aktuellen (meist politischen) Themen.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.