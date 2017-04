Generation Y oder Z - Was ist Fabian?

Begib dich mit Fabian auf einen Selbstfindungstrip. Nachdem hunderttausende Europäer bei der Studie Generation What mitgemacht haben, bleibt doch eins offen: zu welcher Generation gehörst du? Zur alles Infragestellenden Generation Y oder bist du doch ein cooler GEN Zler? Was ist Fabian, was bist du? Generation What: http://www.generation-what.de/ Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabianWas mit World Wide Wohnzimmer (immer dienstags mit mir!): https://www.youtube.com/user/TwinTVChannel1 Ich bin meistens lustig, oft ironisch und immer Fabian Nolte. Hier gibt's meine Meinung zu aktuellen (meist politischen) Themen.

