Tanzverbot und Gras - Frühstück in die Zukunft

United we breakfast - Folge der Bewegung und speise mit Fabian! Das Leben ist ein Knäckebrot und das erwartet dich in der kommenden Woche: Keine Party, schlechte Wortwitze und Gras. Seid nicht traurig! Was mit Facebook: http://www.facebook.com/wasmitfabianWas mit Twitter: http://www.twitter.com/wasmitfabianWas mit Instagram: http://www.instagram.com/wasmitfabianWas mit Snapchat: http://www.snapchat.com/add/wasmitfabianWas mit World Wide Wohnzimmer (immer dienstags mit mir!): https://www.youtube.com/user/TwinTVChannel1 Ich bin meistens lustig, oft ironisch und immer Fabian Nolte. Hier gibt's meine Meinung zu aktuellen (meist politischen) Themen.

